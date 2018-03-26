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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 27 марта, 11:00

Пытают каждого третьего: увы, это не «устрашающее заявление», это результат специального исследования

Если до сих пор, говоря о пытках или жестоком обращении в отношении лиц, оказавшихся в изоляторах МВД КР, СИЗО ГСИН, СИЗО ГКНБ, подчеркивалось, что количество подобных фактов растет, то сегодня четко определен Индекс применения пыток в Кыргызстане.

Об ужасающих результатах впервые проведенного в Кыргызстане специального исследования на пресс-конференции расскажут:

Сардар Багишбеков — председатель КС Коалиции против пыток в Кыргызстане,

Лариса Илибезова — ОФ «Центр исследования демократических процессов»,

Нурдин Сулайманов — директор НЦПП,

Рысбек Адамалиев — Коалиция против пыток в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/79467/
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