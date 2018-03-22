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Пресс-конференции

Пресс-конференция (выездная)

Время проведения: 23 марта, 11:00

Как разогнать «темные тучи» и сделать деятельность здравоохранения прозрачной и чистой

Выездная по адресу: отель «Европа» (Конгресс-зал) — ул. Ибраимова, 70

Работа системы здравоохранения в последнее время стала самой обсуждаемой в стране. Много нарушений, много конфликтов, много критики. Не исключено, что поэтому правительство в Программе «Жаны доорго — кырк кадам» определило здравоохранение как один из приоритетов.

Какая роль в новой правительственной стратегии отводится гражданскому обществу?

Каковы его полномочия? Как и каким образом гражданский сектор может обеспечить прозрачность и честность работы здравоохранения?

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,

Санжар Исаев — замначальника отдела социальной политики аппарата правительства КР,

Назгуль Ташпаева — глава экспертной группы по разработке госпрограммы развития здравоохранения,

Айбар Султангазиев — представитель Общественного совета МЗ КР.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/79162/
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