Пресс-конференция (выездная)

Выездная по адресу: отель «Европа» (Конгресс-зал) — ул. Ибраимова, 70
Работа системы здравоохранения в последнее время стала самой обсуждаемой в стране. Много нарушений, много конфликтов, много критики. Не исключено, что поэтому правительство в Программе «Жаны доорго — кырк кадам» определило здравоохранение как один из приоритетов.
Какая роль в новой правительственной стратегии отводится гражданскому обществу?
Каковы его полномочия? Как и каким образом гражданский сектор может обеспечить прозрачность и честность работы здравоохранения?
В пресс-конференции принимают участие:
Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,
Санжар Исаев — замначальника отдела социальной политики аппарата правительства КР,
Назгуль Ташпаева — глава экспертной группы по разработке госпрограммы развития здравоохранения,
Айбар Султангазиев — представитель Общественного совета МЗ КР.