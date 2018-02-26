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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 27 февраля, 11:00

Ось преткновения: еще об одной опасности для ТЭЦ Бишкека и будущего отопительного сезона. В чем проблема?

Поставкой угля для ТЭЦ Бишкека (в объеме 500 тысяч тонн ежегодно) занимаются грузоперевозчики ОО «Кыргыз HOWO Транспорт». Но успешному сотрудничеству, а главное — бесперебойной поставке угля на столичную ТЭЦ мешает одна серьезная проблема, которую с 2014 года не могут либо не хотят решать Минтранс и правительство. О чем идет речь?

В пресс-конференции принимают участие:

Абасбек Доромбаев — председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт»,

Азамат Туркменов, Каныбек Кольбаев, Манапбек Нусупов — члены ОО «Кыргыз HOWO Транспорт».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/77023/
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