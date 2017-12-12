Пресс-конференция

Почему в новую редакцию Закона «О госзакупках» необходимо внести такую норму, как закупка лекарственных средств через международные организации?
Почему такой нестандартный для нашей страны, но имеющий место в мировой практике способ легко справится с местной коррупционной удавкой?
Свои аргументированные доводы на пресс-конференции представят:
Айбар Султангазиев — Ассоциация «Партнерская сеть»,
Илим Сыдыков — независимый эксперт по закупкам,
Екатерина Новикова — специалист по адвокации Ассоциации «Партнерская сеть»,
Дильбара Аманбаева — юрист Ассоциации «Партнерская сеть».