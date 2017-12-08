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Пресс-конференции

Пресс-конференция (выездная)

Время проведения: 11 декабря, 14:00

Частный бизнес, который четко и честно соблюдает налоговое законодательство КР: и все-таки это слишком дорогое удовольствие... Почему? (результаты специального исследования)

Пресс-конференция выездная — отель «Европа»: улица Ибраимова, 70.

Любопытное исследование проведено в сфере частного бизнеса КР. При этом был охвачен трехлетний период — 2012, 2014 и 2016 годы. Суть исследования — анализ временных и финансовых затрат бизнесменов на точное соблюдение обязательных требований налогового законодательства страны. О чем свидетельствуют полученные результаты?

В пресс-конференции принимают участие:

Эмиль Абдыкалыков — руководитель Проекта IFC по вопросам налогообложения в Центральной Азии,
Денис Воронцов — консультант Проекта IFC по вопросам налогообложения в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/70462/
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