Пресс-конференция выездная — отель «Европа»: улица Ибраимова, 70.
Любопытное исследование проведено в сфере частного бизнеса КР. При этом был охвачен трехлетний период — 2012, 2014 и 2016 годы. Суть исследования — анализ временных и финансовых затрат бизнесменов на точное соблюдение обязательных требований налогового законодательства страны. О чем свидетельствуют полученные результаты?
В пресс-конференции принимают участие:
Эмиль Абдыкалыков — руководитель Проекта IFC по вопросам налогообложения в Центральной Азии,
Денис Воронцов — консультант Проекта IFC по вопросам налогообложения в Центральной Азии.