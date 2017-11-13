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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 14 ноября, 11:00

Мировое признание: Кыргызстан стал одной из лучших стран в решении проблем продовольственной безопасности и улучшения питания населения

Кыргызстан на Глобальной конференции международного формата назван лучшей страной в решении вопросов продовольственной безопасности и улучшения питания населения.

Причем представленные кыргызской делегацией и высоко оцененные мировым сообществом (более 60 стран мира) итоги работы касаются принятых законодательных решений и развития соответствующих национальных программ.

Более подробно об основных достижениях на пресс-конференции расскажут:

Осмонбек Артыкбаев — депутат ЖК КР,

Юкие Мокуо — глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР,

Эркинбек Чодуев — заместитель министра сельского хозяйства,пищевой промышленности и мелиорации КР,

Гульмира Кожобергенова — Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/68055/
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