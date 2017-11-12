Больной вопрос: как обеспечить реальный контроль госзакупки лекарств? Кто возьмет на свое попечение этот процесс?

Пресс-конференция выездная: отель «Европа», ул. Ибраимова, 70

Затраты государства на закупку лекарств на фоне сокращения донорских средств резко возрастают. При этом в сфере обеспечения населения лекарствами сохраняется ряд существенных недостатков: монополия на жизненно важные лекарства, недоброжелательная система регистрации, полное отсутствие стимулирующей политики. Не решен и самый главный вопрос — прозрачность государственных закупок.

Отсюда и большая разница между реальной и закупочной стоимостью препаратов, и созданный дефицит отдельных из них.

Как разом решить эти проблемы?

В пресс-конференции принимают участие:

Альфия Самигуллина — депутат ЖК КР,

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,

Айбар Султангазиев — представитель МЗ КР.