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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 13 ноября, 11:00

Больной вопрос: как обеспечить реальный контроль госзакупки лекарств? Кто возьмет на свое попечение этот процесс?

Пресс-конференция выездная: отель «Европа», ул. Ибраимова, 70

Затраты государства на закупку лекарств на фоне сокращения донорских средств резко возрастают. При этом в сфере обеспечения населения лекарствами сохраняется ряд существенных недостатков: монополия на жизненно важные лекарства, недоброжелательная система регистрации, полное отсутствие стимулирующей политики. Не решен и самый главный вопрос — прозрачность государственных закупок.

Отсюда и большая разница между реальной и закупочной стоимостью препаратов, и созданный дефицит отдельных из них.

Как разом решить эти проблемы?

В пресс-конференции принимают участие:

Альфия Самигуллина — депутат ЖК КР,
Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,
Айбар Султангазиев — представитель МЗ КР.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/67895/
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