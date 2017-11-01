Пресс-конференция

Ситуация на кыргызско-казахской границе требует оперативного решения. Занимать пассивную позицию и ждать, когда проблема — вместе с пробками — рассосется сама собой, недопустимо.
Участники круглого стола обсудят несколько вариантов оптимального решения проблемы. Каковы они?
В дискуссии принимают участие:
Темир Сариев — экс-премьер-министр КР,
Олег Панкратов — экс-вице-премьер-министр КР,
Тамерлан Ибраимов — директор Центра политико-правовых исследований,
Дамира Дооталиева — председатель профсоюза ТРК «Дордой»,
Алмаз Исанов — лидер партии «Асман Ала-Тоо»,
Азамат Акенеев — эксперт по экономике.
Время проведения: 2 ноября, 13:00
Когда-то здесь процветало племенное хозяйство по выращиванию коров знаменитой алатауской породы, был создан отличный семенной фонд, на опытно-испытательных площадках ученые и студенты холили и лелеяли новые сорта растительных культур.
Сейчас от двухтысячного поголовья коров осталось не более 80, опытно-посевные участки самовольно отданы в чужие руки. Присвоенные земли нещадно используются и истощаются. Более того, сегодня на уровне правительства лоббируется инициатива узаконить присвоенные участки и тем самым лишить Сокулукский район права на оставшуюся долю их земли.
Кто продолжает отбирать у крестьян землю, кто выступает в качестве лоббиста антинародного закона? Может ли это спровоцировать новое противостояние? Услышат ли власти голос народа?
В пресс-конференции принимают участие:
Куван Токоев — председатель айыльного кенеша,
Петр Ибрагимов, Тойчубек Сманов — депутаты айыльного кенеша,
Нургуль Усенова, Татьяна Гапарова — представители активной группы жителей Сокулука,
Максат Омуралиев, Азамат Чалов — представители молодежного объединения.