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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 2 ноября, 11:00

Круглый стол «О бизнес-вопросе особой важности: решение проблемы на казахско-кыргызской границе»

Ситуация на кыргызско-казахской границе требует оперативного решения. Занимать пассивную позицию и ждать, когда проблема — вместе с пробками — рассосется сама собой, недопустимо.

Участники круглого стола обсудят несколько вариантов оптимального решения проблемы. Каковы они?

В дискуссии принимают участие:
Темир Сариев — экс-премьер-министр КР,
Олег Панкратов — экс-вице-премьер-министр КР,
Тамерлан Ибраимов — директор Центра политико-правовых исследований,
Дамира Дооталиева — председатель профсоюза ТРК «Дордой»,
Алмаз Исанов — лидер партии «Асман Ала-Тоо»,
Азамат Акенеев — эксперт по экономике.

Время проведения: 2 ноября, 13:00

Бедная земля-кормилица: присвоить чужое и узаконить отобранное (о тихом захвате 446 гектаров земель в Сокулукском районе)

446 гектаров плодородных земель Сокулукского района Сельскохозяйственная академия имени Скрябина получила от правительства в качестве научно-производственной базы.

Когда-то здесь процветало племенное хозяйство по выращиванию коров знаменитой алатауской породы, был создан отличный семенной фонд, на опытно-испытательных площадках ученые и студенты холили и лелеяли новые сорта растительных культур.

Сейчас от двухтысячного поголовья коров осталось не более 80, опытно-посевные участки самовольно отданы в чужие руки. Присвоенные земли нещадно используются и истощаются. Более того, сегодня на уровне правительства лоббируется инициатива узаконить присвоенные участки и тем самым лишить Сокулукский район права на оставшуюся долю их земли.

Кто продолжает отбирать у крестьян землю, кто выступает в качестве лоббиста антинародного закона? Может ли это спровоцировать новое противостояние? Услышат ли власти голос народа?

В пресс-конференции принимают участие:

Куван Токоев — председатель айыльного кенеша,

Петр Ибрагимов, Тойчубек Сманов — депутаты айыльного кенеша,

Нургуль Усенова, Татьяна Гапарова — представители активной группы жителей Сокулука,

Максат Омуралиев, Азамат Чалов — представители молодежного объединения.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/67294/
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