Cумеет ли Кыргызстан навсегда покончить с ВИЧ?

Пресс-конференция выездная: отель City — ул.Байтика Баатыра, 34/1 (пересекает ул.Скрябина)

Кыргызстан в рамках глобальных инициатив взял обязательства по прекращению к 2030 году эпидемии ВИЧ-инфекции.

Насколько реально достижение столь амбициозной цели, если ежегодно выявляется до 650 новых случаев заражения смертельной инфекцией?

Что должно входить в комплекс максимально действенных мер и насколько решительно настроены все соответствующие госструктуры?

В пресс-конференции принимают участие:

Талантбек Батыралиев — министр здравоохранения КР,

Айбар Султангазиев — исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть»,

Улан Кадырбеков — директор РЦ СПИД,

Евгения Калиниченко — директор Ассоциации «Страновая сеть ЛЖВ».