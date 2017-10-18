Пресс-конференция выездная: отель City — ул.Байтика Баатыра, 34/1 (пересекает ул.Скрябина)
Кыргызстан в рамках глобальных инициатив взял обязательства по прекращению к 2030 году эпидемии ВИЧ-инфекции.
Насколько реально достижение столь амбициозной цели, если ежегодно выявляется до 650 новых случаев заражения смертельной инфекцией?
Что должно входить в комплекс максимально действенных мер и насколько решительно настроены все соответствующие госструктуры?
В пресс-конференции принимают участие:
Талантбек Батыралиев — министр здравоохранения КР,
Айбар Султангазиев — исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть»,
Улан Кадырбеков — директор РЦ СПИД,
Евгения Калиниченко — директор Ассоциации «Страновая сеть ЛЖВ».