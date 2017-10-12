Накануне дня тишины: политическая элита уполномочена заявить

Страна на пороге выборов. Страна в ожидании. Ситуация в определенной мере хрупкая.

На этом фоне всем кыргызстанцев важно услышать голос политической элиты Кыргызстана.

Получить оценку готовности власти к проведению выборов, а также готовности кандидатов руководствоваться Законом страны о выборах.

В пресс-конференции принимают участие:

Роза Отунбаева,

Абдыганы Эркебаев,

Феликс Кулов,

Равшан Джеенбеков,

Чолпон Джакупова,

Динара Ошурахунова,

Зайнидин Курманов,

Рита Карасартова,

Бегалы Наргозуев,

Эмильбек Каптагаев.

Время проведения: 13 октября, 12:00

Кенешбек Дуйшебаев: От слов к действию — что предпринято по защите Канатбека Исаева

Члены комитета по защите прав Канатбека Исаева предоставят информацию о действиях, развернутых во всех регионах в поддержку лидера партии «Кыргызстан», и дальнейших шагах.

В пресс-конференции принимают участие:

Кенешбек Дуйшебаев — экс-председатель ГКНБ,

Мамбетжунус Абылов — экс-председатель ЦИК.

Время проведения: 13 октября, 13:00



ОО «Наш вклад» — в предстоящие выборы: карусель больше не сработает! (презентация остроумного решения вечной проблемы)

Известные юристы еще раз прокомментирует часто используемые способы фальсификации выборов и проинформируют о новых технологиях защиты.

Но самое главное — это презентация простого и надежного технического решения, которое документально зафиксирует любую попытку «карусели».

В пресс-конференции принимают участие:

Канатбек Азиз, Таалайгуль Токтакунова — ОО «Наш вклад».

Время проведения: 13 октября, 14:00

Азимбек Бекназаров: Почему именно сейчас я ухожу из большой политики

Азимбек Бекназаров завершает свою политическую деятельность. Почему он это делает именно сейчас, буквально за два дня до президентских выборов, успешно выдержав при этом все этапы предвыборной гонки?

В пресс-конференции принимает участие

Азимбек Бекназаров.