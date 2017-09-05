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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 6 сентября, 11:00

Ахматбек Келдибеков vs ЦИК: первый конфликт и принципиальные юридические расхождения

Ахматбек Келдибеков не получил регистрацию в ЦИК как кандидат на пост президента КР.

Мотивировку отказа, выдвинутую в ЦИК, А. Келдибеков и его сторонники считают юридически необоснованной и неправомочной.

В чем принципиальное юридическое расхождение? Как А. Келдибеков намерен защищать свои права?

В пресс-конференции принимают участие:

Ахматбек Келдибеков — экс-спикер ЖК КР, кандидат в президенты КР,

Жаныбек Бекназаров — уполномоченный представитель кандидата,

Сергей Слесарев — адвокат,

Курманбек Осмонов — общественный адвокат кандидата,

Медер Сатыев — экс-судья городского суда г.Бишкека,

Мамбетжунус Абылов — экс-председатель ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/61833/
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