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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 23 августа, 11:00

Интеллектуальная сотня: что стало движущей силой объединения 100 самых уважаемых и известных в стране кыргызстанцев? 

Лучшие люди страны - известные ученые, авторитетные общественные деятели, представители науки и культуры – вошли в состав нового общественного объединения.

Какова миссия этого движения и каков фронт предстоящих работ? 

В пресс-конференции принимают участие:

Капырбек Алымкулов

Накен Касиев

Ишенгуль Болджурова

Турсунбек Чынгышев

Курманбек Осмонов

Кенешбек Карачалов

Александр Костюк

Радбек Ешмамбетов 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/60703/
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