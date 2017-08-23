Пресс-конференция

Интеллектуальная сотня: что стало движущей силой объединения 100 самых уважаемых и известных в стране кыргызстанцев?
Лучшие люди страны - известные ученые, авторитетные общественные деятели, представители науки и культуры – вошли в состав нового общественного объединения.
Какова миссия этого движения и каков фронт предстоящих работ?
В пресс-конференции принимают участие:
Капырбек Алымкулов
Накен Касиев
Ишенгуль Болджурова
Турсунбек Чынгышев
Курманбек Осмонов
Кенешбек Карачалов
Александр Костюк
Радбек Ешмамбетов