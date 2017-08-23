Пресс-конференция

Интеллектуальная сотня: что стало движущей силой объединения 100 самых уважаемых и известных в стране кыргызстанцев?

Лучшие люди страны - известные ученые, авторитетные общественные деятели, представители науки и культуры – вошли в состав нового общественного объединения.

Какова миссия этого движения и каков фронт предстоящих работ?

В пресс-конференции принимают участие:

Капырбек Алымкулов

Накен Касиев

Ишенгуль Болджурова

Турсунбек Чынгышев

Курманбек Осмонов

Кенешбек Карачалов

Александр Костюк

Радбек Ешмамбетов