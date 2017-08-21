Пресс-конференция

Процедурный сбой в избирательной кампании: Нет паспорта — нет голоса

В обществе растет напряжение, связанное с проблемами получения паспортов. Есть реальное опасение, что к предстоящим выборам многие кыргызстанцы останутся без главного документа, удостоверяющего личность.

А нет паспорта — нет права выбора, нет голоса...

Почему так сложилась ситуация? Является ли это заранее спланированной акцией, способной создать политический хаос в стране?

В пресс-конференции принимают участие:

Турат Акимов — журналист, кандидат в президенты КР,

Абдумамин Кудайбердиев, Максат Мамытканов — доверенные лица.