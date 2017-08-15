Пресс-конференция

Общественные организации, которые действуют самым активным образом и успели за короткий срок многое сделать для сохранения снежного барса, вынуждены признать: численность его продолжает неуклонно снижаться. Причина варварская. Браконьерство.
Какие программные SOS-меры необходимы на государственном уровне? Что сумели сделать общественные организации? Каковы их дальнейшие шаги? Какую поддержку они ожидают от правительства? Будет ли сохранен снежный барс в Кыргызстане? Останется ли он живым символом нашей страны?
В пресс-конференции принимают участие:
Владислав Ушаков —автор проекта «По следам снежного барса»,
Руслан Валитов —художник-иллюстратор,
Нурбюбю Керимова — директор ОО «Кушчу Балыкчы»,
Евгения Постнова — национальный координатор программы малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР.