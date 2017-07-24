Пресс-конференция

Первый скандал в ГУМе «Чынар»: финансовый террор арендаторов от Назгуль Тюлеевой. В чем суть конфликта?

На пресс-конференции арендатор помпезно открывшегося месяц назад ГУМа «Чынар» расскажет о ряде серьезных финансовых проблем, с которыми столкнулись предприниматели, заключившие договор о сотрудничестве с торговым центром в лице его генерального директора Назгуль Тюлеевой.

Здесь присутствуют и грубое нарушение юридических норм заключенного договора, и попросту грубое и хамское отношение к предпринимателям.

В чем же суть конфликта?

В пресс-конференции принимают участие:

Аджейхалум Шабанова — предприниматель,

Зумрият Резаханова — ОФ «Право на лучшую жизнь».