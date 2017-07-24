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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 25 июля, 11:00

Первый скандал в ГУМе «Чынар»: финансовый террор арендаторов от Назгуль Тюлеевой. В чем суть конфликта?

На пресс-конференции арендатор помпезно открывшегося месяц назад ГУМа «Чынар» расскажет о ряде серьезных финансовых проблем, с которыми столкнулись предприниматели, заключившие договор о сотрудничестве с торговым центром в лице его генерального директора Назгуль Тюлеевой.

Здесь присутствуют и грубое нарушение юридических норм заключенного договора, и попросту грубое и хамское отношение к предпринимателям.

В чем же суть конфликта?

В пресс-конференции принимают участие:

Аджейхалум Шабанова — предприниматель,

Зумрият Резаханова — ОФ «Право на лучшую жизнь».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/58268/
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