Пресс-конференция

На пресс-конференции арендатор помпезно открывшегося месяц назад ГУМа «Чынар» расскажет о ряде серьезных финансовых проблем, с которыми столкнулись предприниматели, заключившие договор о сотрудничестве с торговым центром в лице его генерального директора Назгуль Тюлеевой.
Здесь присутствуют и грубое нарушение юридических норм заключенного договора, и попросту грубое и хамское отношение к предпринимателям.
В чем же суть конфликта?
В пресс-конференции принимают участие:
Аджейхалум Шабанова — предприниматель,
Зумрият Резаханова — ОФ «Право на лучшую жизнь».