Пресс-конференция

Возвращаясь к самому резонансному делу-2017: только пересмотр дела о трагедии с двухлетним Ибрагимом восстановит объективность

Группа адвокатов, изначально представляющая интересы обвиняемой стороны по делу о жестоком обращении и изнасиловании двухлетнего Ибрагима Тюлебекова, настаивает на пересмотре дела и изменении вынесенной меры наказания: пожизненный срок дяде ребенка Жаныбеку Тюлебекову и 15 лет отбывания в женской колонии его супруге Айзаде Аккозовой.

На чем основано это требование? Какие значимые моменты были упущены в ходе следствия и суде первой инстанции? Почему необходима повторная экспертиза, которая может кардинально изменить сложившуюся картину? Следует ли считать психологическим давлением на суд горячую реакцию общества на трагедию?

В пресс-конференции принимают участие:

Злухарнаин Тюлебеков — опекун детей обвиняемых,

Бактыбек Асамудинов — адвокат,

Байыш Кадыралиев — адвокат.