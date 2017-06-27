Пресс-конференция

Прямой вопрос премьер–министру: Почему все «сладкие» конфискованные куски - отель «Ак-Кеме», пансионат «Асыл», «Сапатком», ТЦ «Караван» и др. - оказываются на балансе никому не известного ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «Мулк»?

Серия нашумевших захватов (в чем не сомневаются бывшие его владельцы) известных торговых центров, пансионатов завершилась громким скандалом с отелем «Ак-Кеме».

ФУГИ привычно заявляет о том, что все происходящее является законной конфискацией.

Насколько законной и насколько конфискацией, будет выясняться в судебных инстанциях.

Важно другое. На фоне горячих событий никто не обратил внимания на такой немаловажный по своей сути факт – все объекты в конечном счете оказались на балансе малоизвестного госпредприятия «Мулк», которое возглавляет скандально известный по ряду уголовных дел Орозбек Нусувалиев.

Странную ситуацию на пресс–конференции прокомментируют

Руслан Сарымсаков – президент ОсОО СКМП «Отель «Ак-Кеме»,

Асылбек Айдаралиев – президент Международного университета Кыргызстана.