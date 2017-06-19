Пресс-конференция

Возможна ли работа над ошибками: изменения в Уголовный кодекс КР ч.1 ст.299–2 были внесены ошибочно, которые на сегодня исправлены, но на практике благодаря данной ошибке продолжают нарушаться конституционные права граждан КР

Популистская борьба с экстремизмом и некачественная работа законодателей привела к резкому увеличению количества возбужденных дел и осужденных за приобретение и хранение экстремистской литературы. Так, из 244 дел, рассмотренных в последнее время в отношении 254 лиц по ст. 299–2 ч.1 УК КР, осуждены 186человек.

С чем это связано? В первую очередь, по мнению правозащитников, с внесением изменений и дополнений в Уголовный кодекс КР от 3 августа 2013 года относительно части 1 статьи 299–2 УК КР.

Что это за изменения? В чем суть их нестыковки с конституционными правами граждан КР? Какие моменты учтены новым Уголовным кодексом КР, который вступит в силу с 1 января 2019 года? Какую позицию в данный момент занимает Конституционная палата Верховного суда КР, куда правозащитники направили соответствующее ходатайство?

В пресс-конференции принимают участие:

Рита Карасартова — директор ОО «Институт общественного анализа»,

Акин Токталиев — адвокат группы осужденных,

Бактыбек Жалгашев, Улукбек Абдыкаимов — пострадавшие.