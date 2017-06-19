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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 19 июня, 13:00

О выдвижении Омурбека Текебаева на пост президента страны

Лидер партии «Ата Мекен» баллотируется на пост президента Кыргызстана. Заявление от депутата О.Текебаева и документы его уполномоченного представителя Алмазбека Жолдошбаева приняты рабочей группой Центризбиркома КР.

На пресс-конференции депутаты ЖК КР от фракции «Ата Мекен», члены политсовета партии прокомментируют решение о выдвижении Омурбека Текебаева на пост президента страны.

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Салянова — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,

Алмамбет Шыкмаматов — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,

Асия Сасыкбаева — член политсовета партии «Ата Мекен»,

Канатбек Азиз — юрист.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/55197/
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