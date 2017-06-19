Пресс-конференция

Лидер партии «Ата Мекен» баллотируется на пост президента Кыргызстана. Заявление от депутата О.Текебаева и документы его уполномоченного представителя Алмазбека Жолдошбаева приняты рабочей группой Центризбиркома КР.
На пресс-конференции депутаты ЖК КР от фракции «Ата Мекен», члены политсовета партии прокомментируют решение о выдвижении Омурбека Текебаева на пост президента страны.
В пресс-конференции принимают участие:
Аида Салянова — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,
Алмамбет Шыкмаматов — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,
Асия Сасыкбаева — член политсовета партии «Ата Мекен»,
Канатбек Азиз — юрист.