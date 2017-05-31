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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 июня, 11:00

Мы говорим «тендер», подразумеваем «коррупция»: как ОАО «Электрические станции» вытеснило отечественное предприятие

Для ремонта оборудования действующей ГЭС ОАО «Электрические станции» объявило тендер на госзакупку соответствующих услуг.

Тендерная комиссия, строго соблюдая условия конкурса, определила его победителя. Но вопреки принятому решению отечественное предприятие ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж» оказалось в аутсайдерах, а место победителя заняло АО «Гидроремонт ВКК» (дочернее предприятие «РусГидро»).

Кто нарушил закон и позволил себе такую вольную рокировку? Какие судебные тяжбы теперь ожидают ОАО «Электрические станции»?

В пресс-конференции принимает участие

Расул Умбеталиев — эксперт по ТЭК.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/53321/
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