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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 30 мая, 11:00

Кыргызские профсоюзы уничтожит Мирбек Асанакунов?

Федерация профсоюзов КР до последнего отстаивала не только права трудящихся (в частности, много усилий было вложено при разработке Закона о труде), но и свое чудом уцелевшее с советских времен имущество. В том числе курортно-санаторные учреждения.

Но в данный момент ситуация плачевная. Под соусом реформирования идут разрушение системы профсоюзов и банальное разграбление имущества.

Особенно показателен в этом отношении недавний рейдерский захват известного курорта в Джалал-Абаде по всем «законам жанра» — с участием ОБОН, мужчин спортивного телосложения и милиции.

Кто дирижер всех событий? Почему так неограниченны «полномочия» и на чем базируется его полная безнаказанность?

В пресс-конференции принимают участие:

Орунбек Чондоев — член профсоюза, ветеран-«афганец»,

Эмиль Эралиев, Мурат Турдубаев — члены профсоюза.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/53029/
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