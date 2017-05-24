Пресс-конференция

Депутаты Жогорку Кенеша КР рассматривают предлагаемые изменения в избирательное законодательство КР.
Некоторые из этих инициатив, по мнению участников пресс-конференции, несут негативное воздействие на избирательный процесс в целом и могут поставить под сомнение честность и прозрачность проведения выборов президента КР в 2017 году.
Эксперты представят информацию и расскажут о рисках, связанных с внесением изменений в законодательство о выборах президента и депутатов ЖК КР.
В пресс-конференции примут участие:
Динара Ошурахунова — координатор консорциума «За честные выборы»,
Бектур Осмонбаев — координатор проекта ОФ «ПК «Адилет»,
Нуржан Мусаева — юрист ОФ «Центр медиа развития»,
Азамат Адилов — президент ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»,
Айнура Осмоналиева — замдиректора ОФ «ПК «Адилет»,
Наргиза Нанакеева — директор проекта Politmer.