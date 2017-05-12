Пресс-конференция

В ближайшее время в Туле, старинном промышленном центре России, «Деловой союз Евразии» проведет выставку-ярмарку швейного производства Кыргызстана.
Это станет началом прямых деловых контактов с предпринимателями пяти наиболее крупных промышленных, густонаселенных регионов РФ, Европейского союза и стран БРИКС.
«Деловой союз Евразии» развивает сотрудничество стран — участниц Евразийского экономического союза в области легкой промышленности, а также в транспортно-логистических, строительных и других инфраструктурных проектах.
О перспективах сотрудничества союза с субъектами предпринимательства Кыргызстана на пресс-конференции расскажут:
Равиль Муратов — председатель Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;
Людмила Осетрова— исполнительный директор Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;
Виктория Кологривова — член правления Центральная Россия, Центральная Азия Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;
Руслан Чыныбеков — руководитель Комитета по международным отношениям Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан.