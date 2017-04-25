ОТРК и телекомпания «Сентябрь» оказались втянутыми в политическое противостояние.
На пресс-конференции журналисты ТВ «Сентябрь» изложат свои контраргументы, доказывающие недостоверность информации, подготовленной и выданной в эфир ОТРК.
В пресс-конференции принимают участие:
Мирлан Жамалидинов — заместитель директора ТВ «Сентябрь»,
Канышай Мамыркулова — главный редактор ТВ «Сентябрь»,
адвокат.
Время проведения: 26 апреля, 12:00
Нариман Тюлеев прокомментирует скандальный захват здания SapatCom и изложит свою принципиальную позицию.
В пресс-конференции принимает участие
Нариман Тюлеев.