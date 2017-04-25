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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 26 апреля, 11:00

ОТРК и ТВ «Сентябрь» в орбите политических игр: где правда и кто выдал ложь

ОТРК и телекомпания «Сентябрь» оказались втянутыми в политическое противостояние.

На пресс-конференции журналисты ТВ «Сентябрь» изложат свои контраргументы, доказывающие недостоверность информации, подготовленной и выданной в эфир ОТРК.

В пресс-конференции принимают участие:

Мирлан Жамалидинов — заместитель директора ТВ «Сентябрь»,

Канышай Мамыркулова — главный редактор ТВ «Сентябрь»,

адвокат.

Время проведения: 26 апреля, 12:00

Нариман Тюлеев: Государство — это прежде всего Закон. Я согласен только на законное решение

Нариман Тюлеев прокомментирует скандальный захват здания SapatCom и изложит свою принципиальную позицию.

В пресс-конференции принимает участие

Нариман Тюлеев.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/50484/
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