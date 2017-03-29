Пресс-конференция

В мэрии г. Бишкека разработан план комплексных мероприятий по улучшению внешнего облика столица.
В частности, в самое ближайшее время планируется начать капитальный ремонт двух подземных переходов — у ЦУМа и на пересечении проспектов Манаса и Чуй.
Казалось бы, отличная новость, но предпринимателям, отработавшим в подземках по 25 лет, она обещает самые мрачные перспективы. Почему?
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Ирина Лихограй — заместитель председателя ЦК профсоюза работников торговли,
Кульжан Келетова — председатель профсоюза Ос
Уулутай Сатыкулова — председатель профкома Ос
Дуйшен Сейдахматов, Бурул Отунчиева — предприниматели.