Пресс-конференция

Скандал: Как Российско-Кыргызский фонд развития разорил Сокулукскую птицефабрику (ОсОО «Бриф»)
Сокулукская птицефабрика, стабильно работающая с 2003 года, сегодня на грани разорения. Ее владелец — директор ОсОО «Бриф» — уже потерял право на свою собственность.
Что произошло? Как кредит РКФР стал не стимулом развития, а большой бедой ОсОО «Бриф» и его кредиторов?
Позицию ОсОО «Бриф» и его кредиторов на пресс-конференции озвучит адвокат Кайрат Загибаев.
В пресс-конференции также примут участие:
Владимир Хегай — директор ОсОО «Бриф»,
Александр Штанько — кредитор,
и другие 30 кредиторов ОсОО «Бриф».