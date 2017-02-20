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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 февраля, 11:00

Экономическая интеграция и Кыргызстан: с логистикой все в порядке?

Своеобразным ответом на обращение Алмазбека Атамбаева к главам государств о необходимости увеличения количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, является презентация в Бишкеке новой стратегии бизнеса группы компаний PONY EXPRESS (Россия). На пресс-конференции СМИ проинформируют о перспективах развития в стране бизнеса экспресс-доставки, складской логистики и грузоперевозок.

Так, в ближайшее время в Кыргызстане сформируется филиальная сеть. В течение трех лет охват рынка Кыргызстана достигнет 20 процентов, а объем выручки составит порядка $1 миллиона в год.

На чем основаны данные прогнозы? Каковы логистические особенности, потребности и емкость рынка Кыргызстана? Что представляет собой визовый сервис PONY EXPRESS?

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Сергушев — директор по региональному развитию группы компаний PONY EXPRESS,

Жаныбек Карымшаков — директор PONY EXPRESS в Кыргызстане.

Сбор и кофе-брейк — в 10.30, в 12.00 — фуршет и неформальное общение со спикерами.

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Исанова, 42, 2 этаж
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/45499/
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