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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 17 февраля, 11:00

Кубанычбек Кулбатыров, директор Департамента здравоохранения Бишкека: Клевета — избитый прием ликвидации неугодных

Глава Департамента здравоохранения г. Бишкека представит аргументированные опровержения по ряду скандальных заявлений со стороны депутатов ЖК КР.

Директор акцентирует внимание на том, что любые заявления в прессе без доказательной базы есть банальная клевета и грязный манипулятивный прием. Цель голословного айкидо — якобы борьба с «коррупцией», а на самом деле не что иное, как очередная ротация в пользу удобных персон.

В пресс-конференции принимают участие:

Кубанычбек Кулбатыров — директор Департамента здравоохранения г. Бишкека,

Чынар Мамбетова — директор ОсОО «Альтермед»,

Азамат Алымбаев — главный врач роддома № 2 г. Бишкека,

Талант Байгазиев — юрист,

Батма Джолбунова — рентгенолог.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/45260/
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