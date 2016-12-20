Налоговый кодекс КР (новая редакция): кот в мешке для бизнеса?

6 декабря этого года в Минэкономики КР состоялась презентация новой редакции проекта Налогового кодекса страны. К сожалению, самый главный финансовый документ разрабатывался без учета мнения общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, и без проведения анализа регуляторного воздействия.
Более того, на обсуждение Кодекса и внесение изменений отведен всего лишь месяц со дня презентации. Этого явно недостаточно на фоне растущего кома критических замечаний и возражений. Как быть?
В пресс-конференции принимают участие:
Сергей Пономарев –президент Ассоциации рынков и бизнеса в КР,
Аскар Садыков –исполнительный директор МДС КР,
Нурлан Мусуралиев – вице-президент Торгово-промышленной палаты КР,
Айжан Сатыбекова – эксперт,
Руслан Ахматбек – исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей КР,
Гульнара Ускенбаева – президент Ассоциации поставщиков КР,
Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников рынков.