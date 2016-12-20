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Пресс-конференции

Дед Мороз и его подарки отменяются по… решению суда. Так же, как и другие программы социальной поддержки.

Время проведения: 21 декабря, 11:00

В 2015 году жители Тонского и Джети-Огузского районов получили 2 миллиона долларов на поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, на развитие сельского хозяйства (малый и средний бизнес), образования, экологическую защиту.

 

А в этом году единственный спонсор – «Кумтор Голд Компани» – приостановил финансирование этих социальных проектов… по решению суда. В чем суть вердикта и какова возможность его отмены?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Адилет Ачикеев – лидер молодежи Тонского района,

 

Мирлан Шеркулов – молодежный активист,

 

Рустам Омуров – председатель айыльного кенеша п.Каджи-Сай,

 

Урмат Макеев - лидер молодежи Джети-Огузского района,

 

Рысбек Минбаев – председатель Общества инвалидов Джети-Огузского района,

 

Болот Дороев – лидер молодежи Жаргылчакского айыл окмоту.

 

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/41936/
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