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Пресс-конференции

Итоги внешнеэкономического сотрудничества-2016: Кыргызстан - Польша (статистика, достижения, перспективы, вопрос кредита в 40 миллионов евро в рамках помощи КР). Выездная: Park Hotel Bishkek - ул.Орозбекова, 87

Время проведения: 2 декабря, 11:00

Внешнеэкономическое сотрудничество Кыргызстана и Польши является одним из немногих примеров стабильного и надежного партнерства.

 

Каковы итоги, достигнутые странами в уходящем 2017 году? Что можно однозначно отнести к категории успешных проектов, а что остается пока не завершенным? Какие кыргызские компании вошли в число лучших и о чем свидетельствуют статистические данные за истекший период?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Анджей Папеж – титулярный посол, генеральный консул Республики Польши в Алматы,

 

Влодзимеж Куровски – советник, начальник отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польши в Кыргызской Республике и Республике Казахстан,

 

Александр Златкин – почетный консул Республики Польши в Кыргызской Республике,

 

Томаш Запальски – первый секретарь отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/40825/
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