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Пресс-конференции

Изменить меру пресечения одному человеку, чтобы 300 получили собственное жилье

Время проведения: 15 ноября, 11:00

300 дольщиков недостроенного многоквартирного дома выступают за смягчение приговора и изменения меры пресечения руководителю строительной компании «ОППС Строй». Они уверены, что в этом случае дом будет достроен, а конфликт исчерпан.

 

Есть ли юридические основания для принятия такого компромиссного решения? Что об этом думают адвокаты, правозашитники и сами дольщики?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Турсунбек Акун - правозащитник,

 

Клара Досманбетова – адвокат,

 

представители активной группы дольщиков.

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/39799/
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