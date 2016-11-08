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Пресс-конференции

Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

Время проведения: 9 ноября, 11:00

Признаемся, пока государство не очень успешно в борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому отдельные высокопоставленные чиновники принимают такие дорогие знаки внимания, как авто Lexus 570.

 

Представители ОО «Общество против  коррупции» возмущены этим фактом, а также полным  бездействием главы правительства. Они подготовили исковое судебное заявление на правительство и готовы действовать решительно.

 

В пресс-конференции принимают участие

 

Манас Кадыров – глава ОО «Общество против коррупции» и члены общества.

 

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/39496/
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