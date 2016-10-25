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Пресс-конференции

Государственная программа на 2017-2030 гг. по охране психического здоровья: в чем суть новой концепции

Время проведения: 26 октября, 11:00

Министерство здравоохранения КР при широком участии заинтересованных сторон разрабатывает новую Государственную программу на 2017-2030 годы по охране психического здоровья.

 

На что в первую очередь нацелена госпрограмма? Какие принципы заложены в ее основу? В чем суть нового подхода, новой методологии и рекомендаций, внесенных правозащитниками рабочей группе проекта?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Бермет Барыктабасова – специалист по доказательной медицине,

 

Бурул Макенбаева – эксперт по организации здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/38819/
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