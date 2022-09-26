Пресс-конференция

Время проведения: 27 сентября, 11:00

Разгосударствлять не значит отбирать: виртуозный трюк от Минсельхоза, который оставляет 3 миллиона крестьян без земли, собственности и средств к существованию

В далеком 1993 году указом президента начался процесс разгосударствления, который коснулся и сельского хозяйства.

Воодушевленные крестьяне получили пай, внесли в бюджет Минсельхоза огромные суммы и приступили к работе.

Через 30 лет, в апреле текущего года крестьян поставили в известность, что договоры приватизации недействительны, начинаются судебные тяжбы и все объекты возвращаются Минсельхозу.

Кто и каким образом оставил 3 миллиона крестьян страны у разбитого корыта?

В пресс-конференции принимают участие:

Шерик Молдобеков — адвокат,

Валентина Постовая, Нурлан Шабыров, Елена Гончаренко, Анарбек Джумалиев — крестьяне.