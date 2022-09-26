Пресс-конференция

В далеком 1993 году указом президента начался процесс разгосударствления, который коснулся и сельского хозяйства.
Воодушевленные крестьяне получили пай, внесли в бюджет Минсельхоза огромные суммы и приступили к работе.
Через 30 лет, в апреле текущего года крестьян поставили в известность, что договоры приватизации недействительны, начинаются судебные тяжбы и все объекты возвращаются Минсельхозу.
Кто и каким образом оставил 3 миллиона крестьян страны у разбитого корыта?
В пресс-конференции принимают участие:
Шерик Молдобеков — адвокат,
Валентина Постовая, Нурлан Шабыров, Елена Гончаренко, Анарбек Джумалиев — крестьяне.