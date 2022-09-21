Пресс-конференция

Время проведения: 22 сентября, 11:00

Осторожно, маршрутка № 254: как мэрия и АТП «Жазада Транс» загнали в транспортный капкан жителей села Восток

Единственная в селе Восток маршрутка № 254 — это вечное ожидание, нервное напряжение и полная неизвестность: уедешь — не уедешь, опоздаешь или вовсе останешься не у дел... В общем, безысходность и безнадега.

И так на протяжении 12 лет — с того момента, когда выигравшее тендер ОсОО «Жазада Транс» стало хозяином маршрута № 254. Нерадивым и наглым, от которого сельчане не могут избавиться, так как, по их мнению, на их стороне все властные структуры.

Как вытащить сельчан из транспортного капкана?

В пресс-конференции принимают участие:

Вероника Карбозова, Назим Юсупжанов, Наталья Морозова, Гульбайра Мажикова, Татьяна Жирнова — жители села Восток, инициативная группа.