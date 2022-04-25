Пресс-конференция

20 апреля Минздрав разослал всем подведомственным организациям официальное письмо за подписью министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о выведении профсоюза работников здравоохранения из состава Федерации профсоюзов КР.
Имеет ли министр здравоохранения право на такое решение или он сознательно нарушает?
В пресс-конференции принимают участие:
Айгуль Баялиева — председатель ЦК Профсоюза работников здравоохранения,
Бакыт Бейшебаев — председатель Иссык-Кульского комитета Профсоюза работников здравоохранения,
Бакытбек Базарбаев — председатель Таласского комитета Профсоюза работников здравоохранения.