Пресс-конференция

Время проведения: 25 апреля, 11:00

Каждый министр обязан знать законы КР (в том числе о профсоюзах и социальном партнерстве), но известны ли они министру здравоохранения?

20 апреля Минздрав разослал всем подведомственным организациям официальное письмо за подписью министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о выведении профсоюза работников здравоохранения из состава Федерации профсоюзов КР.

Имеет ли министр здравоохранения право на такое решение или он сознательно нарушает?

В пресс-конференции принимают участие:

Айгуль Баялиева — председатель ЦК Профсоюза работников здравоохранения,

Бакыт Бейшебаев — председатель Иссык-Кульского комитета Профсоюза работников здравоохранения,

Бакытбек Базарбаев — председатель Таласского комитета Профсоюза работников здравоохранения.