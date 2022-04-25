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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 25 апреля, 11:00

Каждый министр обязан знать законы КР (в том числе о профсоюзах и социальном партнерстве), но известны ли они министру здравоохранения?

20 апреля Минздрав разослал всем подведомственным организациям официальное письмо за подписью министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о выведении профсоюза работников здравоохранения из состава Федерации профсоюзов КР.

Имеет ли министр здравоохранения право на такое решение или он сознательно нарушает?

В пресс-конференции принимают участие:

Айгуль Баялиева — председатель ЦК Профсоюза работников здравоохранения,

Бакыт Бейшебаев — председатель Иссык-Кульского комитета Профсоюза работников здравоохранения,

Бакытбек Базарбаев — председатель Таласского комитета Профсоюза работников здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/231802/
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