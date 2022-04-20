Пресс-конференция

Время проведения: 21 апреля, 11:00

Обращение к президенту: о нездоровых последствиях деятельности министра здравоохранения

Десятки пациентов, получившие лечение в ОТБ Кара-Балты Жайылского района, стали инвалидами. По их мнению, нанесенный тяжелый урон здоровью связан с некомпетентностью доктора Анарбека Ниязова.

Несмотря на многократные обращения к министру здравоохранения и в суд, А.Ниязов продолжает возглавлять хирургическое отделение и бравировать дружбой с министром здравоохранения.

Алымкадыр Бейшеналиев и в самом деле не слышит и не желает видеть пострадавших: три визита к нему больных, ограниченных в движении людей, так и остались непринятыми. Судебное рассмотрение тоже никого не пугает.

Когда оборвется смертельная для медицины цепочка прикрытия сверху?

В пресс-конференции принимают участие:

Карина Хусанова, Зарина Аблабекова, Кристина Жилина, Татьяна Андреева, Мээрим Аблабекова.