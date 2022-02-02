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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 3 февраля, 11:00

309-е разрушительное: почему сельхозпроизводители, фермеры, экспортеры категорически против нового постановления Минсельхоза КР?

С чем связана крайне негативная оценка Постановления № 309 от 17 декабря 2021 года Минсельхоза КР «О развитии сельскохозяйственных кооперативов племенных и семенных хозяйств» со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, экспортеров и всех занятых в этой жизненно важной для страны сфере? Почему они считают эту инициативу Минсельхоза попыткой «узаконить» отъем земельных угодий и налаженного производства?

В пресс-конференции принимают участие:

Бакыт Джумалиев, Эдик Султанмамытов, Виталий Какштык — фермеры,
Болот Салтыкеев — торага айыльного кенеша села Туз,
Бакыт Усенбаев — фермер,
Баялы Саркулов — депутат айыльного кенеша села Садовое,
Ленара Ниязбекова — председатель Кыргызской ассоциации экспортеров/импортеров «Кыргызленд».

Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/222583/
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