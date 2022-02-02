Пресс-конференция

С чем связана крайне негативная оценка Постановления № 309 от 17 декабря 2021 года Минсельхоза КР «О развитии сельскохозяйственных кооперативов племенных и семенных хозяйств» со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, экспортеров и всех занятых в этой жизненно важной для страны сфере? Почему они считают эту инициативу Минсельхоза попыткой «узаконить» отъем земельных угодий и налаженного производства?
В пресс-конференции принимают участие:
Бакыт Джумалиев, Эдик Султанмамытов, Виталий Какштык — фермеры,
Болот Салтыкеев — торага айыльного кенеша села Туз,
Бакыт Усенбаев — фермер,
Баялы Саркулов — депутат айыльного кенеша села Садовое,
Ленара Ниязбекова — председатель Кыргызской ассоциации экспортеров/импортеров «Кыргызленд».
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