Пресс-конференция

Время проведения: 3 февраля, 11:00

309-е разрушительное: почему сельхозпроизводители, фермеры, экспортеры категорически против нового постановления Минсельхоза КР?

С чем связана крайне негативная оценка Постановления № 309 от 17 декабря 2021 года Минсельхоза КР «О развитии сельскохозяйственных кооперативов племенных и семенных хозяйств» со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, экспортеров и всех занятых в этой жизненно важной для страны сфере? Почему они считают эту инициативу Минсельхоза попыткой «узаконить» отъем земельных угодий и налаженного производства?

В пресс-конференции принимают участие:

Бакыт Джумалиев, Эдик Султанмамытов, Виталий Какштык — фермеры,

Болот Салтыкеев — торага айыльного кенеша села Туз,

Бакыт Усенбаев — фермер,

Баялы Саркулов — депутат айыльного кенеша села Садовое,

Ленара Ниязбекова — председатель Кыргызской ассоциации экспортеров/импортеров «Кыргызленд».

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