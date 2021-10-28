Пресс-конференция

Время проведения: 29 октября, 11:00

Антикоррупционный деловой совет: все внимание на выборы — честные и справедливые

Антикоррупционный деловой совет при президенте КР призван в период выборов обеспечить их максимальную открытость и прозрачность.

Как в этом направлении будет работать АДС-платформа? Что уже сделано, чтобы в ходе предстоящих выборов реально состоялся полноценный диалог между властью и гражданским обществом? Какая работа с этой целью проводится в регионах? Что общество может противопоставить «карусели», подкупу и коррупции?

В пресс-конференции принимают участие:

Нурипа Муканова — генеральный секретарь АДС при президенте КР,

Айдар Мамбеталиев — главный эксперт-юрист Секретариата АДС при президенте КР,

Бейшенбек кызы Асема — эксперт, к.ю.н.,

Султан Макилов — эксперт, подполковник МВД КР,

Ялкун Даутов — член Совета АДС при президенте, председатель ОС МВД КР.

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