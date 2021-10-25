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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 26 октября, 11:00

Начало: Ассоциация креативных индустрий — первый шаг к развитию креативной экономики в стране

Креативная экономика, не требующая крупных капиталовложений, набирает обороты во всем мире. Глобальная автоматизация и в определенной степени пандемия стали ее естественными катализаторами.

В Кыргызстане, где сформирован хороший социальный капитал, результативность креативной экономики может быть особенно эффективной. Созданная недавно Ассоциация креативных индустрий приступила к активной работе в рамках Национальной программы развития до 2026 года.

Детально о перспективах креативной экономики и первых реальных шагах ее становления в стране на пресс-конференции расскажут:

Данияр Аманалиев — председатель наблюдательного совета Ассоциации креативных индустрий,
Назгул Кубакаева — директор Ассоциации креативных индустрий,
Мартин Смит — эксперт по креативной экономике, спецконсультант компании Ingenious Group,
Ольга Колдасова — руководитель Программы по поддержке инновационной политики.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg. Вопросы спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/211521/
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