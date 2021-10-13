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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 14 октября, 11:00

COVID-19: 10 тысяч одиноких беспомощных пожилых людей, плюс люди с ограниченными возможностями здоровья, остались наедине со своими проблемами. Кто поможет им в суровый период пандемии?

Обострение ситуации, вызванной COVID-19, стало особенно болезненным для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас как никогда раньше им нужна поддержка и помощь, чтобы получить доступ к базовым социальным услугам: здравоохранению, психосоциальной поддержке, вакцинации. Кто поддерживает их сегодня? Какую помощь и от кого они уже получают?

В пресс-конференции принимают участие:

Ольга Ильичева — лидер группы самопомощи «Радуга»,
Чинарбюбю Орозбакова — лидер группы самопомощи «Надежда»,
Алла Ворошилова — лидер группы самопомощи «Радость»,
Галина Цепковская — координатор проекта,
Илья Мешков — юрист,
Галина Ан — менеджер проекта.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg. Вопросы спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/210223/
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