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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 октября, 12:00

Затянуть до смерти: Мелису Аспекову с обширным инфарктом и перенесшему четыре операции на сердце не изменяют меру пресечения. Почему?

Состояние здоровья Мелиса Аспекова, перенесшего в августе текущего года обширный инфаркт и четыре хирургических кардиовмешательства, позволяют ему рассчитывать на изменение меры пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Но надежды на это все меньше и меньше, хотя в законе предусмотрена такая возможность.

Почему так происходит? На каком основании и из каких соображений следователь, следственный судья и суд всякий раз отказывают в назначении медэкспертизы, которая подтвердит состояние Аспекова? Кто будет нести ответственность в случае трагического исхода?

В пресс-конференции принимает участие

Сергей Манукян — адвокат.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg. Вопросы спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/208947/
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