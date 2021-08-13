Пресс-конференция

Время проведения: 16 августа, 11:00

Как чиновники уродуют инвестиционную привлекательность страны: получится ли у президента отстоять доброе имя Кыргызстана и очередного обманутого инвестора?

Кыргызстан стремительно теряет свою инвестиционную привлекательность, несмотря на старания президента укрепить ее. Но, к сожалению, пока рейдерство и мошенничество берут верх.

Один из показательных и позорящих страну примеров — история компании АО «Тоокен Корея».

Глава компании Ли Ген А потеряла $4 миллиона, инвестированных в горнодобывающую отрасль страны; мужа, не вынесшего несправедливости судебной системы и скончавшегося от инфаркта, но не потеряла надежду на справедливость и поддержку президента Садыра Жапарова.

Будут ли восстановлены ее инвесторские права и добрый имидж Кыргызстана?

В пресс-конференции принимают участие:

Ли Ген А — президент АО «Тоокен Корея» (TOOKEN KOREA Co., LTD),

Пак Джу Хен — исполнительный директор АО «Тоокен Корея»,

Эрнест Коккозов — переводчик АО «Тоокен Корея».

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