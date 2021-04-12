Пресс-конференция

Время проведения: 13 апреля, 11:30

Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?

Скандальное дело «Акнета», тянущееся уже не первый год, последовательно выпадает из правового поля и трансформируется в правовой фарс.

Как иначе можно расценивать схему, когда 8 апреля текущего года Кубана Ажимудинова отпустили под домашний арест, а 9 апреля снова заключили под стражу? Причем без внятного правового обоснования и с нескрываемой поддержкой со стороны МВД и Генпрокуратуры?

В пресс-конференции принимают участие:

Светлана Аванова, Елена Гайворонская, Абаз Мамбетакунов, Венера Уметова — адвокаты.