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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 13 апреля, 11:30

Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?

Скандальное дело «Акнета», тянущееся уже не первый год, последовательно выпадает из правового поля и трансформируется в правовой фарс.

Как иначе можно расценивать схему, когда 8 апреля текущего года Кубана Ажимудинова отпустили под домашний арест, а 9 апреля снова заключили под стражу? Причем без внятного правового обоснования и с нескрываемой поддержкой со стороны МВД и Генпрокуратуры?

В пресс-конференции принимают участие:

Светлана Аванова, Елена Гайворонская, Абаз Мамбетакунов, Венера Уметова — адвокаты.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/189791/
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