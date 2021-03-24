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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 25 марта, 11:00

Как депутаты БГК потратили по 3 миллиона сомов каждый? Требуем детальную и поименную раскладку

Период пандемии заставил нас перейти в режим строгой экономии и считать каждый сом.

На этом фоне информация о 3 миллионах сомов, выделенных каждому депутату БГК на поддержку граждан и гражданских инициатив, вызвала бурный резонанс в обществе. Тем более что мало кто из бишкекчан ощутил хоть какую-нибудь поддержку со стороны депутатов БГК.

Как были потрачены 3 миллиона сомов? Инициативная группа пенсионеров требует детального отчета.

В пресс-конференции принимают участие:

Жамиля Насирова, Абдымомун Абдраимов, Самирбек Эркегулов — инициативная группа пенсионеров.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/187400/
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