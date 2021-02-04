Пресс-конференция

Время проведения: 5 февраля, 11:00

ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?

В ОАО «Кыргызнефтегаз» очередной рейдерский захват по классическому сценарию с массовыми увольнениями, смещением топ-менеджеров, подложными проверками и давлением на председателя Рашида Бостонова.

А что дальше? Каков дальнейший план захватчиков? Выживет ли в результате успешное на сегодня предприятие?

В пресс-конференции принимают участие:

Токтайым Уметалиева — акционер ОАО «Кыргызнефтегаз»,

Самаган Орозалиев — член инициативной группы,

Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиева — адвокаты.

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