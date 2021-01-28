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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 29 января, 11:00

Через суды и строго по закону: как бишкекчане защитили родной город

Обычные бишкекчане строго в рамках закона, ни на шаг не отступая от своих прав, сумели защитить столицу от строительного лобби, хаотичной застройки и доказать, что сильное гражданское общество сломит любое сопротивление.

В пресс-конференции принимают участие:

Эрик Ирискулбеков — юрист,
Рыспек БайзаковВиктор Есиков, Сергей Ким — представители инициативной группы горожан.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/181486/
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