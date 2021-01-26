Пресс-конференция

Время проведения: 27 января, 11:00

ОАО «Кыргызнефтегаз»: очередной рейдерский захват и преследование экс-председателя Рашида Бостонова. Кто стоит за этим?

В ОАО «Кыргызнефтегаз» очередной рейдерский захват со всеми классическими составляющими: массовыми увольнениями, смещением топ-менеджеров и подложными проверками.

К тому же оказывается беспрецедентное давление на председателя «Кыргызнефтегаз» Рашида Бостонова.

Кто стоит за этим? Кому выгодно уничтожить процветающее предприятие?

В пресс-конференции принимают участие:

Токтайым Уметалиева — акционер ОАО «Кыргызнефтегаз»,

Анарбай Эргешев — глава группы по защите Р.Бостонова,

Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиева — адвокаты.