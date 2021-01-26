Пресс-конференция

В ОАО «Кыргызнефтегаз» очередной рейдерский захват со всеми классическими составляющими: массовыми увольнениями, смещением топ-менеджеров и подложными проверками.
К тому же оказывается беспрецедентное давление на председателя «Кыргызнефтегаз» Рашида Бостонова.
Кто стоит за этим? Кому выгодно уничтожить процветающее предприятие?
В пресс-конференции принимают участие:
Токтайым Уметалиева — акционер ОАО «Кыргызнефтегаз»,
Анарбай Эргешев — глава группы по защите Р.Бостонова,
Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиева — адвокаты.