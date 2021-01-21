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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 22 января, 10:30

«Газпром Кыргызстан» об итогах деятельности за 2014-2020 годы

«Газпром Кыргызстан» — газовый оператор по поставке, распределению и реализации природного газа в Кыргызстане осуществляет свою деятельность в рамках межправительственного соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 26 июля 2013 года.

На пресс-конференции «Газпром Кыргызстан» представит общественности и СМИ достигнутые компанией за период с 2014 по 2020 год итоги работы по газификации страны и реализации инвестиционных проектов, а также расскажет о проводимой тарифной политике.

В пресс-конференции принимают участие:

Мурат Сулайманов — заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ОсОО «Газпром Кыргызстан»,

Арзымат Алдаяров — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Пресс-конференция состоится в офисе «Газпром Кыргызстан»: улица Токомбаева, 23/2.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/180730/
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